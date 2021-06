Ideetus, sõnavaht, sisutud loosungid tugevast rahvast ja helgest tulevikust, demagoogia ja hiiliv sallimatus – see on kõik, mida nn parempoolsete ajutrust on seni pakkuda osanud. Usun ja loodan, et isamaalastel jätkub arukust mitte lasta ennast sellest kõigest uimastada. Ka parempoolsete heausksetel pooldajatel peaks nüüdseks selge olema, et jutt käib Isamaa hävitamisest, mitte tema tagasitoomisest.

On tõsi, et Isamaa vajab uut hoogu ja värskemat kuvandit. Kuid mitte rahvuslike põhimõtete ja terve mõistuse hülgamise hinnaga. Kui valida on Seedri ja Perlingu vahel, siis mingit valikut tegelikult ei ole. Seedri jätkamine tähendab, et Isamaa jääb alles, ja see on praegu kõige tähtsam. Kindlasti seisab ees suur töö oma laiema valijaskonna taasleidmisel, sest see on täiesti olemas. Siirad isamaalised inimesed, kes oskavad konservatiivsuse ühendada edumeelsusega, pole Eestist kusagile kadunud.