Tavaline suvitajatüüp on Lõuna-Eesti juurtega, elanud aastakümneid pealinnas, aga suveks naaseb perega kindlasti esivanemate tallu. Vähemalt mõneks ajaks. Või on lihtsalt üks rahulik talukoht, millele alles tuleb tähendus luua. Koha pidamine on nii ja naa – askeldamist päevad läbi, paar vagu kartulit, aga ka rõõmus linnulaul metsatukast ja kassikala oma tiigist. Aed on korras, muru pügatud.