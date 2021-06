Võsul Võpsiku suvila-alal on säilitatud ajalooline suvilamiljöö, nõmmikus valitseb 1970. aastate suveolustik. FOTO: Antti Roose

Kuidas on puhkus suvekodus võrreldes nõukogude ajaga muutunud ja milline on nüüdne ideaalne suvila, arutleb Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tänase eestlasliku suvilas puhkamise juured on endiselt sügavalt Nõukogude ajas − mitu põlve on ju aiamajakultuuris üles kasvanud. Koroonaaeg on maakodude ja suvilate populaarsust ainult tõstnud.