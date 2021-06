Eestlastel on mingi väga visalt püsiv luul, et me oleme kõva loodusrahvas. Osa muidugi väikest viisi ongi: korjavad nurmenukukesi ja keedavad neist teed, teavad, kuidas kuusevõrsetest pestot valmistada, teevad vahet hahal ja harakal ning teavad, et metsast leitud üksildast ja õnnetut jänesepoega pole mõtet loomade varjupaika viia. Mõni on loodusteemades veel lausa nii kõva käpp, et ennustab kõikide nende nurmenukkude ja harakate ja jäneste omavaheliste suhete põhjal aasta lõpuni terve Eesti ilma korraga ette ära, teine kirjutab kuusevõrseteemalise kokaraamatu. Aga kui palju selliseid inimesi ikka nii väga jätkub?