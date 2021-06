Sõjalised õppused Eesti piiride taga teevad niigi pingelised suhted keerulisemaks. Kaitseminister Kalle Laaneti (Reformierakond) sõnul muudab Venemaa käitumise ettearvamatuks ka poliitilise juhtkonna väljaöeldud mõte, et riik otsustab ise, kus punased jooned parasjagu asuvad.

Millised on lähiregiooni julgeolekuprobleemid Eestile 2021. aasta sügisel?

Eesti julgeoleku ohupilt on muutunud keerulisemaks ja Venemaa Föderatsioon veelgi ettearvamatumaks. Viimatine Vene vägede ja relvastuse koondamine okupeeritud Krimmi ja Ukraina piiride äärde oli üks näide sellest. Jätkub vastandumine läänele, nüüd on täiendavalt kasutusel ka nn punaste joonte tõmbamine, mis jäävad paindlikult president Vladimir Putini otsustada.

Sõjaliselt ja poliitiliselt kõige pinevam aeg käesoleval aastal seisab veel ees, kui Venemaa korraldab strateegilist suurõppust Zapad-2021, mille sõjaline eesmärk on harjutada koos Valgevene relvajõududega laiaulatuslikku sõjapidamist NATOga Euroopas. Õppuse poliitiline eesmärk on demonstreerida Venemaa sõjalist ülemvõimu Läänemere regioonis.

Eesti välispiiri valve tagamine on siiski siseministeeriumi haldusalas ja nii on ka piiriehitus. Eesti riigi julgeolek on tervik ehk sise- ja välisjulgeolekut tuleb kindlasti vaadelda koos.