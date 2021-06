Kohe läheme kõik suvepuhkusele ning algab uudistevaene aeg. Tegelikult on see üldsegi sündmustevaene, kuid on selge, et sügisel naastes ei soovi me saada halbade üllatuste osaliseks. Seetõttu on hea, kui vaatame korraks ette, mis ootab meid 2021. aasta sügisel.