Mis Parkinsoni haigusest märku annab? Kõrvalseisjad panevad sageli tähele, et kaaslane istub laua taga, aga tema sõrmed koputavad tahtmatult vastu lauda. Kui eaka mõtlemine muutub aeglaseks, kahtlustatakse ennemini, et too on dementne, aga tihti pole see nii. Parkinsoni haigel võtab eneseväljendus lihtsalt varasemast väga palju rohkem aega.