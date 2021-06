Praegu on hea aeg radikaalseks koolikriitikaks, sest õpilased on just pääsenud suvevaheajale. Vastu septembrit oleks nõnda põhjalik rappimine ehk juba liiga julm nii õpilaste kui ka lapsevanemate suhtes. Ometi on see kriitika ju õige, eriti näiteks see, et praeguse kooli suuremad ja mõjukamad struktuurielemendid – suured klassid, varajane algus ja õpetatava maksimaalne standardiseeritus ja tihendatus – pole sündinud pedagoogilistest eesmärkidest, vaid vajadusest ajada õpetamisel läbi võimalikult väheste ressurssidega ja saada lapsed töötavatel vanematel jalust ära.