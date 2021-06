Slovakkia saab Sputnikut

Slovakkiast sai Ungari järel teine riik Euroopas, mis on kasutusele võtnud Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V. Aprilli algul nad veel kurtsid, et Venemaa on saatnud pahaks läinud vaktsiini, kuid paistab, et asi on klaaritud. Sputnik pole siiski väga edukaks osutunud – praeguseks on 5000 tahtjat, partiis aga 200 000 doosi.