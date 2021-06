Panin Bideni puhul mööda nagu enamik kõikjal. Pole ka ime, sest USA 46. presidendi varasemas elu- ja töökäigus polnud õieti midagi, mille pealt oleks võinud ennustada tema praeguseid samme. Aga just see teeb asja põnevaks (lisaks sellele, et see on meeldiv eksimus), sest tõstatab üldisemaid küsimusi, millest siinkohal kirjutan kahest. Üks seostub ikkagi vanusega. Biden on tänuväärt objekt gerontoloogidele, ilma irooniata. Meenub inglise kõnekäänd, mida võiks tõlkida «vanast viiulist võlub välja mõnegi väärt viisi». Juba fakt ise, et nii eakas inimene tuleb nii pingelises ametis toime – vau! Kui ta värskelt valituna poodiumile sörkis, võis seda show’ks pidada. Nüüd ta – piltlikult öeldes – juba kükib ühel jalal... Aga olulisem kui praktiline võimekus on hingeline külg, indiviidi tahte ja vabaduse dünaamika seos vanusega.