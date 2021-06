Endine Iisaku kihelkonna muuseumi pedagoog ja giid Anne Nurgamaa on saanud värskelt tunda, milliseid tagajärgi võib kaasa tuua vastasseis mõjukatega. Muuseumis rahvuspargi tulisel pooldajal enam kohta ei ole, aga 2019. aastal Ida-Virumaa tegusaimaks inimeseks valitud naisel jagub tegevust nii Eesti Looduskaitse Seltsis kui ka Viru Instituudis.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kui varem oli Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar rahvuspargi loomise poolt, siis nüüd on ta väljendanud selget vastuseisu rahvuspargi laienemisele. Mis võis tingida sellise meelemuutuse?

Vallavanem oli alguses rahvuspargi laienemise poolt, sest loodeti, et rahvuspark paneb piiri kaevanduste laienemisele. Aga praegu on neil ilmselt teised mured. Vallavanem süüdistas veebikohtumisel keskkonnaministriga meid, et oleme korjanud toetuskirjale laste ja suvitajate hääli. Meie oma allkirju lastelt ei kogunud – tõsi küll, oli üks kooliõpetaja allkiri –, aga rahvuspargi vastaste allkirjade lehe kohta sama öelda ei saa.