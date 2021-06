Meedias käib kõva arutelu valimiste peateema üle, mida parteid palavikuliselt püüavad sõnastada, kuid paraku ollakse sellega juba hiljaks jäänud. Kavala avangu tegi Reformierakond, kes räägib riigi rahanduse korrastamisest ja vajadusest teha valusaid kärpeid riigisektoris – lauale on nad löönud nii laste ehk kõige nõrgemate huvihariduse kärped kui ka seni lemmiklapse rollis olnud kaitsekulutused.

Huvitaval kombel on suuremat avalikkuse tähelepanu pälvinud just Reformierakonna ministrite haldusala kärped ning esile tõstetakse avaliku arvamusega vastuollu minevaid valdkondi. Teised ministeeriumid hoiavad madalat profiili lootuses, et kiire majanduskasv ning maksutulude tõus tasandab riigieelarve augud.