Raha on teema, mis ikka ja jälle pakub huvi, eriti kui see puudutab iseenda või naabrite sissetulekuid. Lisaks kehtib ka seaduspära, et raha on alati vähe. Seekordse kaardi peal heidame pilgu tagasi kümne aasta tagusesse aega. Nullindate lõpu majanduskriis oli seljatatud ja palganäitajad kasvasid. 2011. aasta 1. jaanuaril läks Eesti üle eurole, mis tähendas raha numbrilise väärtuse vähenemist 15,6466 korda, rahavahetusest tekkinud hinnatõusu üle ollakse siiani eri arvamustel. Paljudele meenub ka tasuta jaotatud eurokalkulaator.