Koroonapiirangute leevenedes ilmus sotsmeediaplatvormide voogudesse mitmesuguseid reportaaže taas leitud vabadusest. Stiilis, et mina siin sõpradega restoranis – lõpuks ometi! Ema, vaata, ma olen jälle muuseumis! «Linnariided» selga pandud ja puha. Tallinna tänavad ja terrassid olid rahvast täis ning staažikamad Facebooki ja Twitteri koroonapaanitsejad omakorda tegid nendest olukordadest pilte ja avaldasid murepostitusi, et kas tõesti arvatakse, et viirus on kuskile kadunud – sedasi tuleb ju kohe jälle uus laine!

Iseenesest väga vahva ju, kui inimestel on tore ja käib vilgas majanduse elavdamine rohujuure tasandil, kinod-teatrid jälle lahti, särki-värki. Küll aga tekitas see mul esialgu küsimuse: oot, kas enne käisid kõik tohutult väljas, istusid restoranides, käisid igal näitusel ja regulaarselt muuseumide püsiekspositsioone vaatamas? Minu meelest oli e.P.a (enne Pandeemia aega) linnainimeste seas moes rääkida, et kogu aeg on nii kiire, et kuskile ei jõua... Rahvas oleks praegu nagu taas karjamaale pääsenud vasikad. Ainult et kas nad enne üldse olid seal karjamaal?