Ajakirjanduse ajaloost ja sellest, et paberlehele on järjepidevalt ennustatud kadu, kirjutab ajakirjanduse uurija Roosmarii Kurvits.

Mõni kuu tagasi sai 255 aastat sellest, kui sündis eestikeelne ajakirjandus, ja 215 aastat sellest, kui sündis eestikeelne ajaleht. Mullu sai 415 aastat sellest, kui läänemaailmas sündis trükitud ajaleht. Võrguajakirjandus sündis pisut üle 25 aasta tagasi nii mujal maailmas kui ka Eestis. Pärast seda on üha sagedamini ennustatud (paber)ajalehele kadu.

Kui vaadata aastasadade perspektiivis, siis on selge, et varem või hiljem kadu tuleb. Kuidas see ­tuleb, sellest saab aimu, kui kõrvutada ajalehe algusaegu praeguse ajaga. Ja olulisi märke sellest annavad aja­lehe sisu ja ajalehe välimus.