Me ei räägi K-komandost, mida küllap hästi teatakse. Jutt käib selle eellasest – Eesti Politseireservi nimelisest üksusest, mis loodi kõige keerulisematel üleminekuaastatel selleks, et üha jõulisemalt pead tõstnud kuritegevust ohjeldada. See oli salajane üksus, mille võitlejate näod ja nimed olid teada väga üksikutele ning tegevus varjatud. Pikki aastaid tuli Politseireservi tegemistest vaikida ka selle juhil Henn Kasel. Ju nii olekski jäänud…