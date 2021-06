Lugedes artiklit «Seksuaalkasvatus võib ära hoida hilisema väärkohtlemise», võib eeldada, et jälle on Eesti «seksuaalrevolutsionääride» sahtlisse jõudnud mõni tõlgitud õppematerjal, mida on vaja Eesti laste peal katsetama hakata. Nii oli see ka 2018. a lõpus, kui saatesse «Suud puhtaks» kutsuti mõni üksik lasteaiaõpetaja ja enamik muid tegelasi, et hakata käsitlema teemat «Miks on vaja seksuaalkasvatust lasteaias?». Eelnevat oli lasteaedades juba Rita Holm jõudnud tutvustada, milline võiks üks seksuaalkasvatus lasteaias välja näha.