Kohalike valimiste kampaaniaks käivad ettevalmistused

Keskerakonna võimu kukutamine pealinnas pole lihtne

Väärtusküsimuste arutamine KOV valimistel toob kahju

Kehtetu valimissedel eelmistel kohalikel valimistel 2017. aastal. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees/

Erakonnad valmistuvad võitluseks kohalike volikogude valimistel ja on reklaamipinnad juba ära broneerinud. Esimest korda üle pika aja võib teha välireklaami ka valimispäeval. Iseküsimus, mis sõnumit need kandma hakkavad.

Tallinnas on aastaid püütud Keskerakonna võimu kukutada, juhtides tähelepanu hämaratele ja korruptiivsetele juhtumitele linnaametites. Ja kuigi Keskerakonna toetus on valimistelt valimisele vähenenud, pole seni suudetud nende absoluutset enamust Tallinna volikogus väärata. Lisaks on Mihhail Kõlvart mäekõrguselt kõige populaarsem linnapeakandidaat. Tema toetus läheneb 50 protsendile, samas kui järgmise toetus on vaid kümne protsendi ringis.

Teiste parteide ette seab see raske valiku, sest sõnum «Plats Keskerakonnast puhtaks!» nõuaks koalitsiooni, mis ühendaks kõiki ülejäänuid Eesti 200st kuni EKREni. Raske on selle koalitsiooni teket tõenäoliseks pidada ja kes oleks see sädelevas rüüs rüütel, kes niisuguse sõnumiga väed Kõlvarti vastu rünnakule viib?

Kuigi kõigil teistel erakondadel tervikuna on pealinnas võimule saamiseks vaja kõigutada Keskerakonna toetust sedavõrd, et ta vajab endale koalitsioonipartnerit, võib paradoksaalsel kombel kõige suurem edu võimule pääsemiseks olla erakonnal, kes Keskerakonda kõige vähem oma kriitikaga ärritab.

See võib tähendada pealinna valimiskampaanias üsna peent kassi ja hiire mängu või siis jõulist vastandumist oma positsiooni parandamiseks Keskerakonna arvelt, mitte muretsedes koalitsiooni pääsemise pärast. Ja nagu on näidanud varasemad valimised, võib pärast valimisi kriitika kergesti ununeda, kui leitakse kohased koostöövõimalused võimu jagamiseks.

Kõigi märkide järgi otsustades võib Keskerakonna toetust kahandada EKRE, kui ta viib valimiste põhiküsimuse väärtuste tasemele ja suudab enda poole tõmmata konservatiivsete vaadetega vene valijaid. Valimisplaanide ülevaateartiklis meie tänastel uudistekülgedel märgib EKRE esimees Martin Helme otsekoheselt, et just seda EKRE kohalikel valimistel teha kavatsebki.

EKRE strateegia on mõistetav, sest Keskerakonna ja Reformierakonna kritiseerimine abielureferendumi ning rohepöörde valdkonnas võimaldab lõigata kasu niihästi venekeelse valijaskonna hulgas kui ka konservatiivsete maainimeste seas. Oma mõju võib avaldada ka lähenev presidendikampaania, eriti kui Kersti Kaljulaid on taas kandidaat.

Kui valimiskampaania kujuneb väärtusvaidluseks, siis kannatavad kohaliku elu võtmeküsimused. Parim vasturünnak on esile tuua vastase nõrk visioon kohaliku elu edendamiseks.

Samas on karta, et kui kohalike valimiste peateemaks kujunevad ühel või teisel moel põhimõttelised väärtusküsimused, siis võidavad sellest poliitilise spektri äärtel olevad erakonnad ja kaotavad need, kelle vaated on mõõdukad, eeskätt Reformierakond ja Keskerakond. Ja päris kindlasti kaotavad sellest kohalikku elu puudutavad võtmeküsimused.