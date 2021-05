Uuringu läbi viinud MTÜ 65B juht, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum: „ Meil on vanemas eas enesearendamist vaadeldud vaid kui „vaba aja veetmise“ vormi. Inimestele ei pakuta süsteemset õpet, ei hinnata tegevuse kvaliteeti, olemasolev praktika on väljaspool kriitikat. Haridusgerontoloogiast teame, et oskamatu tegevus pole mitte lihtsalt ressursi raiskamine, vaid sellel on kahjustavad tagajärjed“, lisab ta, tuues näitena pandeemiaolukorras olevad eakad. „Vanemad inimesed pole arenenud ühiskonnaga samas rütmis, neil puuduvad vajalikud oskused – riigi teavitused ei jõua nendeni, sõnumid ei kõneta. Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks peab nendega tegelemisest saama oskustöö, professioon“, ütleb Tiina Tambaum veendunult.