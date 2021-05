Kuku raadio saate «Keskpäevatund» teemadeks olid sel korral Marti Kuusiku kohtuprotsessi jõudmine esimese tulemuseni, Vabaks.ee portaali sattumine politsei uurimise alla, presidendivalimised ilma presidendikandidaadita, kaitse- ja siseministeeriumi suhted ning nendest tõukuv arutelu eelarvekärbete üle. Stuudios olid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Heldur Meerits.

Kuigi endine IT-minister Kuusik mõisteti esimeses kohtuastmes perevägivalla süüasjas õigeks, siis pangandustegelase ja ettevõtja Heldur Meeritsa sõnul on üldine sentiment see, et Kuusiku vastu esitatud süüdistused põhinesid reaalsetel tegudel. «Õigusteaduse mõttes siin erilist uudist ei ole. See, mis määral saab kaudseid tõendeid kasutada ja mis määral mitte, on juba ammu läbiarutatud teema. Mispärast paistsid kohtunikule kaudsed tõendid mittepiisavana ja miks ta arvas, et kahtlus tuleks süüdistatava kasuks hinnata, on meil kõigil keeruline hinnata, kuna tegemist oli kinnise kohtuprotsessiga,» nentis ta.

Ruussaar tõdes, et suhtevägivalla juhtumid ongi väga keerulised kogu maailmas. «Prokurör, kes lubas selle edasi kaevata, on öelnud, et ei soovi luua pretsedenti, kus kannatanu õnnestub vaikima sundida ja see tähendab, et ei ole ka tegu. Me ei tea, kas õnnestus vaikima sundida või mitte, aga see on selles mõttes naljakas protsess, et see on poliitiline protsess. Vähemalt EKRE on pööranud selle enda plusspunktiks,» sõnas Ruussaar. Meerits samas kahtles, kas EKRE tegi strateegiliselt õige valiku, kui nii selgelt Kuusiku seljataha astus.