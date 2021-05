Andrus Karnau. FOTO: Sander Ilvest/Postimeesm/scanpix Baltics

Riigikohtu sel nädalal tehtud lahend (Sõnajalad vs. Sauga vallavalitsus), mis ütleb, et tuuleparkide rajamine on avalikes huvides ja midagi, millele nii omavalitsused kui ka riigiasutused peavad kaasa aitama, annab lootust, et Eestis lõpeb suurtele projektidele kaigaste kodarasse loopimise aeg.



Õigupoolest on riigikohus ka varem öelnud (Mustjala vallavalitsus vs. OÜ Adepte), et kohaliku omavalitsuse ehk valla- või linnavalitsuse ülesanne on arendajat toetada ja aidata otsida kompromissi keerukate tööstusprojektide teostamisel. Kolleegiumi juhtis nii ühes kui ka teises asjas riigikohtunik Ivo Pilving.

Tuuleparkide rajamine on mitmel pool Eestis takerdunud naabrite vastuseisu tõttu. Kõige tuntum on Hiiumaa avameretuulepargi ebaõnnestumine, mõni kuu tagasi katkesid ettevalmistused Läänemaale Ristile suure tuulepargi rajamiseks, sest vallavolikogu lihtsalt otsustas, et ei soovi nende ettevalmistustega, sh keskkonnauuringutega rohkem tegeleda.