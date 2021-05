Esmaspäev: arglikud leevendused

Esmaspäevast saavad inimesed taas minna teatrisse ja restorani. Teatrid olid rõõmsad, aga kurvad ka, et leevendus ei tulnud varem. Vabastust maskikandmisest lubati, kui päevane nakatumisnäit on 200 või vähem. See on juba käes. Praegu aga räägib valitsus, et alles juuni keskel võiks maskikohustusest loobuda. Arusaamatu üliettevaatlikkus.