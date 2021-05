Lennundusasjatundjad, sealhulgas Ryanairi juht Mike O’Leary on kinnitanud, et säärast intsidenti rahvusvahelise lennundusmaailma lennundusajalugu ei tunne. Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (IACO) teatas, et Valgevene «võib olla rikkunud Chicago konventsiooni». Rahvusvaheline Õhutranspordi Assotsiatsioon leidis, et «Valgevene tegevus oli vastuolus rahvusvahelise õiguse normidega.» Need avaldused on küll Valgevene tegevust hukka mõistvad, ent samas üsna ebamäärased.