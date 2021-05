Euroopa angerja (Anguilla anguilla) lugu on paljuski lugu inimese arusaamisest oma kohast looduses. Teps mitte pole kadunud arusaam, et inimene on looduse kroon, tipmine loom, kellele muu elu peab pakkuma parimat elupaika, kirjutavad toimetaja Marek Strandberg ja reporter Mariliis Kolk.