Koondamaks kriitilist hulka inimesi ja ressursse on vaja koostööd omavalitsuste endi vahel, aga ka ülikoolide ja ettevõtetega, leiab toimetaja Garri Raagmaa.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Maailmas on tuhandeid linnu ja piirkondi, mille õitsengu lõpetas majandusmuutus. Aga on ka neid, mis uue tehnoloogia tuules kasvavad. Tekstiili- ja põlevkivitööstuse kaotanud Ida-Viru maapõues leidub vanaadiumi ja teisi akumetalle. Pärnul paistavad lisaks Rail Balticule meretuule- ja akvakultuuripargid. Et müüa toodet-teenust üle maailma, tuleb väikesel kohal eriti nutikalt spetsialiseeruda.