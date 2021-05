LAIEM LÄHIS-IDA. Saudi Araabia ja Iraani suhted on olnud nagu ameerika mäed, kuid praegu on näha märke kahe riigi lähenemisest. Miks, sellest kirjutab arabist Kadri Jõgi.

Araabia kevade algus tõi kaasa mitmeid konflikte ja pingete kasvu Lähis-Idas, kus on viimase kümne aasta jooksul veelgi suuremaid piirkondlikke pingeid kogunenud. Mitmed analüütikud on enamiku pingete allikaks määratlenud «sunni-šiia konflikti», mis täpsemalt tähendab pingeid Saudi Araabia ja Iraani vahel.

Selles piirkonnas on ajaloo vältel pingeid õhutanud erinevad riigid. Ar-Riyāḑ ja Teheran on tunnetanud võimalust kasvatada oma mõjujõudu piirkonnas ning mõistetavalt on regionaalne konkurents võrreldes varasema ajaga veelgi suurenenud. Sagedasti kasutatav usuretoorika ja pseudokonfliktid nii piirkonnas kui ka üle maailma – sellest saab järeldada, et see konkurents on oma olemuselt peamiselt sektantlik ning tuleneb tegelikult ajaloolisest sunniitliku-šiiitliku erinevusest.