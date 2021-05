Eesti e-riigi võimekuse üle tervisekriisi lahendamisel on aru peetud ja vaieldud mitme nurga alt. Kriitikat on avaldanud ettevõtete ja asutuste juhid, IT-kogukond, ajakirjanikud ja teised arvamusliidrid, kellest osa arvab, et digitiiger tukub või on üldse igaveseks magama pandud. Vastupidi, meie lahendused ja tehnika on jätkuvalt maailmatasemel ning nende peale on võimalik ehitada vajalikke digilahendusi. See ei tähenda, et kriitika oleks asjatu.