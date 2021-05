Mullu kogus Pardiralli annetusi üle 400 000 euro, millest 30 000 eurot läks suure hooldusvajadusega laste peredele, et kurnatud emad-isad saaksid annetuste toel veidi puhata. FOTO: Pardiralli

Vähidiagnoosi korral tuleb peale tervise hinnata ka inimese sotsiaalset seisu, sest ka see võib pärssida kallist vähiravi, kirjutab Saaremaa Vähiühingu juhatuse liige Siiri Rannama.

Esiteks ei ole vähihaigele praegu ette nähtud kontaktisikut, onkoloogiaõde, mis tähendab, et patsient peab oma raviteekonna ise kildudest kokku panema. Aga inimene ei tea, millal, kuhu ja kelle juurde ta järgmisena minema peab ning kelle käest kodus olles abi küsima, kui näiteks ravimil on ebasoovitavaid toimeid. Tihti ilmnevad need mured paar nädalat peale aktiivravi lõppu.