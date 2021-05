Ly-Marleen Tamme FOTO: Erakogu

Me kõik ja igaüks eraldi vastutame selle eest, et saaksime taas reisida, töötada, pidutseda, maskita inimestele naeratada ja vanavanematele külla minna.



Põhiseaduses sätestatud õigused määratlevad ühiskonnas demokraatlikule vabariigile omase heaolu baastaseme. Jah, vabaduste tagamine on oluline, kuid ei saa unustada kohustusi, mis vabaduste tagamisega kaasa tulevad. Lihtne näide: selleks, et kõigil oleks turvaline maanteel sõita, on kohustuslik järgida piirkiirust. Neil, kes seda kohustust eiravad, tuleb leppida trahvi või juhiloa kaotusega. Selle otsuse taga on riigi kohustus kaitsta teisi liiklejaid.

Põhiõigused ei välista ühtegi ühiskonna liiget. Igaühel meist on õigus elule ja tervise kaitsele, neid õigusi Eesti vabariigis piirata ei saa. Küll aga saab piirata nakkushaiguse leviku tõkestamiseks liikumis- ja kogunemisvabadust. Selle otsuse taga on riigi kohustus kaitsta oma kodanike tervist. Kuid veidral kombel oleme jõudnud punkti, kus osa ühiskonnast vaid vilistab piirangute peale. Kas sinul on siis rohkem õigusi kui minul?

Ma üritan mõista vastuvoolu ujuvaid inimesi, kes mõtlevad asjadest teistmoodi kui mina. Aasta eest suhtuti piirangutesse tervitavalt ning neist peeti kinni ülima hoolsusega. Sel aastal on olukord teistsugune, väsinud inimesed otsivad kõikvõimalikke väljapääse. Suuresti leitakse lohutust alternatiivmeediast, mis selgelt end praegusele, ja kui järele mõelda, siis igale olukorrale vastandab.