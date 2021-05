Läbi ajaloo on innovatsiooniga alati kaasas käinud inimese jalajälje suurenemine. Alepõletamisel on suurem ökoloogiline jalajälg kui korilusel, aurumajandusel suurem kui hobumajandusel, naftamajandusel suurem kui aurumajandusel. Alles nüüd oleme hakanud tähelepanu pöörama sellele, et innovatsiooni abil ökoloogilist jalajälge vähendada.