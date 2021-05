Kuigi Eesti iduettevõtete plaanid on lähitulevikus suured, napib siinmail spetsialiste ja selleks tuleb välisspetsialiste otsida üle piiri. Eesti start-up'ides töötavatest inimestest ligi 25 protsenti on välistalendid. Samas kinnitavad ettevõtted ja töötajad ise, et unarusse keegi ei jää ja kohanemisega tehakse tõsist tööd.