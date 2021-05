Meil on neljas võim, kes on võtnud endale timuka rolli ja peale hukkamist jääb laip lamama ja mitte kedagi ei huvita enam, mis põhjusel ta seal lamab, sest põnev hukkamine sai läbi, kirjutab Estonia teatri ooperilaulja Angelika Mikk kokkuvõtteks Aivar Mäe valesüüdistuste loole.

Kas pole kummastav, kuidas meile pakutakse põnevust ja see kõik tundub kõrvalt vaadates nagu uskumatult põnev film, kuid kahjuks sel hetkel me ei suuda samastuda ja mõista, et selle filmi osatäitjad on inimesed meie endi seast. Tavalised inimesed, kes on valitud etturiteks filmi, kus nad tegelikult osaleda ei taha.