Küberruum on sõnavabaduse ja kaubanduse jõu mitmekordistaja, kuid see on ka reguleerimata mänguruum, mida saavad oma huvides ära kasutada nii vastased, nagu Hiina, Venemaa, Iraan ja Põhja-Korea, kui ka kurjategijad ja terroristid. Rohkem kui kunagi varem tunnistavad organisatsioonid nüüd, et hoolimata sellest, missuguseid tehnilisi kontrollivahendeid ja kasutajapoliitikaid nad on kehtestanud, on inimesest lähtuv oht – nii sisemine kui ka väline – see, milles seisneb nende suurim haavatavus. Ehkki interneti laialdasem kasutamine võimaldab ettevõtetel teha oma tööd distantsilt, teeb see ettevõtted ja nende töötajad rünnete suhtes haavatavamaks.