Kaugtöö nagu ka igasuguste muude töövormide puhul jääb kaks väljakutset: inimene ja tehnika. Tehnika on olnud olemas, nii et pigem taandus vähene tarvitamine kasutusharjumusele. Nüüd, kus kasutusharjumus on suurenenud, ilmnevad selgemalt ka riskid – seda nii tehnika kui ka kasutajate puhul. See, et infovarast avastatakse aeg-ajalt mõni turvaauk, on paratamatu. Mõnikord on see probleem ning võimaldab rünnata kasutaja arvutit või saada teada kohtumise sisu.