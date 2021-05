Aprilli lõpus läks Kesk-Aasias jälle tulistamiseks. 28. aprillil toimus Tadžikistani ja Kõrgõzstani piiril väike lahingutegevus, 1. mail konflikt lõpetati ja kumbki pool tõmbas oma väed tagasi. Toimus kõik see Golovnoi veehoidla juures. Huvitav on, et peale regionaalse meedia jäi see konflikt täiesti märkamata. Isegi BBC, mis tavaliselt igat tulistamist igas maailma nurgas tähele paneb, ei kirjutanud sellest midagi.