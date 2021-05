Eesti maakasutus on viimase kümne-viieteist aasta jooksul aina intensiivsemaks muutunud. Metsadest on palju räägitud – viimane aastakümme on kaasa toonud tunduvalt intensiivsema metsamajandamise. Kuid alates Euroopa Liiduga liitumisest on tugevnenud ka põllumajanduse keskkonnamõju, ennekõike maastike lihtsustumise, maastikuelementide ja hüljatud alade kadumise ning ka põllumajanduskemikaalide üha laialdasema kasutuse läbi.