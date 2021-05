Nagu mäletame, vastas Vladimir Putin Joe Bideni märkusele «tapja» kohta laste kisaga «kes teisele ütleb, see ise on». Venemaa eksperdid, kes jälgivad Kremli elu lähedalt, märgivad, et tagasipöördumine primitiivsete teismeealiste mõtteviiside juurde on presidendi poolt alates selle aasta jaanuarist-veebruarist piiri taga kasutusele võetud ravimpreparaatide kombinatsiooni ravitoime tagajärgede lahutamatu osa. Võib-olla seetõttu kasutavad paljud Venemaa eksperdid Putini välispoliitilist strateegiat analüüsides laste mängust pärit mudelit «Kes suudab kauem olla silmi pilgutamata» (Who will blink first?). Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov Konstantin ütleb otse: «jätkub närvide sõda – kes pilgutab esimesena».