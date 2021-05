Teadusteatris kõlavad paugud ja lahvatavad leegid, on kärtsu, mürtsu ja värvide mängu. See on meelelahutus ja reaalses teaduslaboris pole midagi sellist. Pildike Ahhaa keskuse hiljutiselt 10. sünnipäeva live-teadusshow’lt. FOTO: Margus Ansu

Meie tehnikakultuur on esinduslikult eksponeeritud nii Tallinna lennusadamas kui ka energia avastuskeskuses. Samasuguste teadusliku ja tehnoloogilise teadlikkuse arengukeskustena toimivad nii Proto avastustehas kui ka Ahhaa keskus. Need kõik on vajalikud, kuid tuleb endale selgesti aru anda: need on vajalikud kultuuriobjektidena, meelelahutajatena. Kui hakata neile keskustele lisama funktsioone, mis pole neile omased, siis peame ikka ja jälle nentima: ei õnnestunud.