Avalikkuse ette on ilmunud väiteid, et Ratas kasutas avalikke vahendeid erahuvides. Korruptsioonivastase komisjoni esimehe Eduard Odinetsi (SDE) sõnul kinnitas Ratas komisjonile, et ta ei ole reegleid rikkunud ning kõik kulud on olnud põhjendatud ja tulenenud eranditult tema tööst peaministrina, kirjutas Postimees reedel.

Hõbemäe sõnul ei olegi küsimus selles, et peaminister ei võiks kulutusi teha. «Küsimus on selles, kas need kulutused on ratsionaalsed,» nentis ta ja viitas 12 000 eurot maksma läinud mõnepäevasele Saaremaa külastusele. Kahe ööga Saaremaal selline summa ilma ühegi ametliku kohtumiseta kulutada on Hõbemäe sõnul «tõeline tase».