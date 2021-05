Maalt Marsile on 56,4 miljardit meetrit. Hiina paigutas sinna maailma kolmanda riigina oma marsikuguri. Euroopa Liidu taasterahastu suurus on kolmteist korda suurem - 750 miljardit eurot. Eesti andis sellele esmaspäeval oma heakskiidu.

Esmaspäev: Eesti on rahastu poolt

Esmaspäeval pärast mitmetunnist tulist debatti andis riigikogu 63 häälega õnnistuse Euroopa taasterahastu programmile. EKRE väitel on see vastuolus ELi aluslepingutega ja viib Euroopa föderaliseerumiseni. Küllap siin ongi riskid, aga peab siis just Eesti põhja laskma 750 000 000 000 eurose rahalaeva.