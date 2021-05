Ago Raudsepa sel aastal kaitstud doktoritöö kirjeldab ja analüüsib detailselt Eesti ja Soome riigi valikuid 1930. aastatel, mille tulemuseks oli Eesti okupeerimine ja annekteerimine, Soome puhul aga Talvesõda ja iseseisvuse säilimine. Mõned autorid (Ilmjärv, Turtola jt) on korranud Vene propagandastki tuntud teese, et Eesti kaotas iseseisvuse, kuna ei olnud demokraatlik ega hakanud Nõukogude Liidule vastu. Raudsepp näitab, et see nii ei olnud. Põhjused olid juba palju varasemates valikutes, mis ei sõltunud 1939. ja 1940. aasta riigijuhtidest.