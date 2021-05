Stabiilsusajal on raske püsida tipus erakonnal, kelle vaimses taglastuses on keskmisest suurem roll ideoloogial, kirjutab Isamaa erakonna kohta kolumnist Mihkel Mutt.

On raske Isamaast neutraalselt rääkida. Juba see sõna ise! Mälus hakkab kerima lõng, mille alguse juures on Kristjan Jaak, Koidula, Jakobson ja teised. Seepärast, et tunded pilti ei hägustaks, rõhutagem kahte proosalist asjaolu. Esiteks on parteipoliitika samasugune eneseteostus nagu äri, teadus või mõni muu ala. Sealgi tehakse karjääri, sealgi kohtame konkurentsi ja kamraadlust, armukadedust ja egoismi, toitumis­ahelaid ja sinekuure, traditsioone, minevikuhõllandust, põlvkondadevahelisi pingeid jne.