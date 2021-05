Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis on rahvusvaheline magistriõppekava aastast 2009. Üliõpilasi on siia tulnud kõikjalt maailmast: Kanadast, Costa Ricast, Ameerika Ühendriikidest, Nepalist, Pakistanist, Lõuna-Koreast, Taist, Sri Lankast, Hiinast, Hongkongist ja mitmest Aafrika riigist, aga muidugi ka Euroopast. Igal semestril lisandub neile kümmekond Erasmuse programmi vahetusüliõpilast, praegu näiteks Itaaliast, Saksamaalt ja Hispaaniast.

Kolledži välistudengid on väike kirju seltskond, kes linnapildis kohe silma jääb. Esimesed Aafrika tudengid pidid linnas ringi liikudes korduvalt selgitama, mida nad siin teevad. Kohalikel oli raske uskuda, et keegi kaugelt Aafrikast on tõemeeli valmis Eestisse, Pärnusse õppima tulema.