Vene eraarmeed on võtnud eeskuju vihavaenlaselt Ameerika Ühendriikidelt, lisaks tükike Prantsuse võõrleegionilt, kamaluga Venemaa eriteenistustelt ja -üksustelt ning juurde veel sutsakas Kremli mõtteviisi eripära, kirjutab toimetaja Erkki Koort.

Aastatel 2014–2015 tekkis Venemaal mõte eraarmeed legaliseerida ning selle tarbeks valmistati ette seaduseelnõu. Eelkõige pidi see olema suunatud tegeliku olukorra legaliseerimiseks, kuid ka nn uute turgude hõivamiseks. Arutelu parlamendis aga sumbus kiiresti ja kindlalt, sest nähtavasti mõisteti, et märksa riskivabam on kasutada eraarmeesid, mida ei ole olemas.