Parkimine tundub üks sagedasemaid tegevusi, mida me autoroolis teeme. Hommikul tööle jõudes, poes käies, lapsele lasteaeda/kooli järgi minnes jne.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kõik autojuhid, kes natukenegi sõidavad, on kindlasti näinud vaatepilti, kui kaasliikleja on valesti parkinud: kas joone peale, kahele kohale, diagonaalis või üldse puudega inimese parkimiskohale. See mitte pole ainult ebameeldiv, sest ei saa parkida, kuhu algne soov oli, vaid ka riivab tugevalt silma.