Kuigi arstiabile ligipääsust rääkides muretsetakse tihti maaelanike pärast, on just pealinna elanikele järelravi ja õendusabi kõige halvemini kättesaadavad, kirjutab Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tallinnas on Põhja-Eesti regionaalhaigla kõrvale tarvis viie aasta perspektiivis luua teine kaasaegne pädevuskeskus. Kuivõrd Tallinna haiglas hakatakse lisaks pealinlastele ravima ka veerandit eestimaalastest, tasuks riigil ja pealinnal ületada erimeelsused ning asutada ühine sihtasutus. Riik panustaks asutajana raha, linn annaks sihtasutusele üle senised haiglahooned. Kuigi arstiabile ligipääsust rääkides muretsetakse Eestis tihti maaelanike pärast, on just pealinna elanikele järelravi ja õendusabi kõige halvemini kättesaadavad.