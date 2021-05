Arenenud riikides uuendatakse tehnoloogilist ravikompleksi intervalliga keskmiselt 40 aastat. Hollandis käib uute haiglahoonete ehitamine 30–35-aastase sammuga. Ühelt poolt hooned amortiseeruvad ja vajavad kapitaalremonti, aga veel olulisem põhjus on see, et selle ajaga jõuab vahetuda neli põlvkonda tehnoloogilisi seadmeid ja ravimeetodeid. Uusi tehnoloogiaid ei õnnestu lõpuks enam vanadesse hoonetesse mahutada, nii et uuenduse kõiki võimalusi annaks maksimaalselt kasutusele võtta, või vajab hoone nii suuri ümberehitusi, et mõistlikum on ehitada uus.