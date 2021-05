Emajõe Aed on permakultuuri aed Tartus Lodjakoja juures, kus kasvatatakse taimi ning luuakse häid suhteid loodusega ja aias toimetajate endi vahel. Aiandus on ainult üks osa meie tegemistes. Me mõtleme nii keskkonnale, inimestele kui ka meie majandusele ja ühiskonnale. Meie tegemistes on väga oluline kogukondlik külg.