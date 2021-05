Veealused tuulelohed toodavad elektrienergiat ümbruskonda häirimata

Taastuvenergia süsteemid, mis kasutavad õhus elektri tootmiseks tuulelohesid, on maailmas juba tuntud. Californias asuva uurimisinstituudi SRI International teadlaste välja töötatud veealune Manta süsteem on mõnevõrra samasugune, ehkki seal lendab lohe hoopis mõõna- või jõevoolus. Süsteemi keskmes on polümeerkattega vahtlohe, mille külge on seotud lõarull, mis omakorda on ankurdatud ookeani või jõe põhja, kus on tugevad hoovused. Lõarull vabaneb tuulelohe liikumise tulemusel ja paneb tööle generaatori. Nii tekib elekter, mida on võimalik nii salvestada kui ka otse munitsipaalvõrku suunata. Teadlaste eesmärk on, et üks lohe suudaks toota 20 kilovatti elektrienergiat. Hetkel on see kõik küll vaid üsna teoreetiline, kuid prototüüpide eduka katsetamise tulemusena võib selline süsteem varsti ka laialdasemasse kasutusse jõuda. Phys.org