Kadumas on ka auväärne ja pikkade traditsioonidega nuhi elukutse. Nuhiteema oli omal ajal ammendamatu. Neid nähti kõikjal, nad kuulusid populaarsesse mütoloogiasse ja nende kulul sai ka palju nalja. Ent kui ammu pole ma kuulnud kellegi kohta sosistatavat, et «ta on vist koputaja!» (muide, esimesel eesti ajal oli nuhi kohta kena sõna «sala»). See on jäänud sama harvaks kui käo kukkumine raal. Muidugi, see, et neist ei kirjutata kapo aastaraamatus, ei tähenda veel, et neid poleks. Ametlikult ei räägitud koputajatest ka vanasti. Siiski on tõenäone, et nii nagu droonid osaliselt juba asendavad palgamõrtsukaid, nii on tehnikavidinad asendanud lihast ja verest nuhki.